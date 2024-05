Sztori trailert kapott az Elden Ring: Shadow of the Erdtree kiegészítő

A Bandai Namco és a From Software csapata bemutatta az Elden Ring első és egyben utolsó kiegészítőjéhez kapcsolódó legújabb kedvcsinálót, amivel nem más volt a céljuk, mint alaposabban is megismerni a bővítmény történetét.

A Shadow of the Erdtree ugyanis nagyon erős lesz a történet tekintetében,, aminek részeként az Árnyék földjére látogathatunk majd el sok-sok rejtéllyel, veszedelmes dungeonokkal, új ellenségekkel, fegyverekkel és felszerelésekkel.Ha egy kicsit alaposabban is megismerkednél vele, az alábbi kedvcsináló éppen ezt a célt szolgálja. Az Elden Ring : Shadow of the Erdtree megjelenését június 21-én várhatjuk PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt.

