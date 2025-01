A Ubisoft bemutatta az Assassin's Creed Shadows legfrissebb kedvcsinálóját, ami azt a célt szolgálja, hogy megmutassa nekünk egy kicsit közelebbről a játék történetét, amely a feudális Japánba kalauzol el minket.

A dupla karakterre építő játékban halálos shinobi bérgyilkossá és legendás szamurájjá válhatunk, és amennyiben előrendeljük a játékot, legalább 10 órányi extra tartalomhoz férhetünk hozzá, hiszenEzt szintén most jelentette be a Ubisoft, akik egy második kedvcsináló részeként meg is mutatták nekünk a bővítményt, ami egy titokzatos szigetre kalauzol majd el minket, ahol Naoe és Yasuke egészen új kalandokba keverednek.

