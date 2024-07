Sztori trailert kapott az A Quiet Place: The Road Ahead

Film alapján játékot készíteni gyakran kemény feladat, és tisztában vannak ezzel az A Quiet Place: The Road Ahead fejlesztői is, akik mindent elkövetnek azért, hogy egy az eredetihez hű történettel örvendeztessék meg a rajongókat.

Játékuk ugyanis a Hang nélkül franchise-ra épül fel, a főszerepben Alex és Martin történetével, akik hirtelen, ahol a legkisebb hangzavar is felkeltheti a pókszerű lények figyelmét, akik kimagaslóan érzékeny hallással rendelkeznek.Ha többet is megtudnál a történetről, az alábbi trailer éppen erről szól, miközben tudnod kell, hogy az A Quiet Place: The Road Ahead várhatóan még az idén megjelenik majd PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!