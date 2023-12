Sztori trailert kapott a Tekken 8

Hogy miről szól majd a Tekken 8 története? Pontosan erre a kérdésre kaphatunk választ abban az esetben, ha megtekintjük a Bandai Namco által kiadott legfrissebb kedvcsinálót, ami alapsan felkészít minket az indulásra.

Merthogy árkád bunyó ide vagy oda, a Tekken 8 kapcsán gondosan odafigyeltek a készítők arra, hogy, és erről most mi is kaphatunk majd egy alapos prezentációt az alábbi videó jóvoltából. Tekken 8 megjelenését még mindig 2024. január 26-án várjuk, de ne feledjétek, hogy PS5-re most elérhető egy demó, december 21-én pedig PC-re és Xbox Series X/S-re is berobog a kipróbálható változat, ha már mostanság is bunyóznánk egyet.

