Sztori trailert kapott a Split Fiction

Az Electronic Arts és a Hazelight egy friss trailert mutatott be az év egyik legjobban várt kooperatív kalandjához, az It Takes Two örökségét folytató Split Ficition-höz, amely ismét erős sztorit kínál majd a rajongóknak.

A játék Mio és Zoe történetét meséli el nekünk, akik írókként saját sztorijaik csapdájába esnek, mikor rákapcsolják őket egy különleges gépre, amelyen keresztül kreatív ötleteiket szeretnék ellopni, és ahhoz,A masszív kooperációra épülő játékban valóban minden az együttműködésről, a közös élményekről szól majd, és a tervek szerint egyáltalán nem kell sokáig várniuk a rajongóknak a kipróbálásra, hiszen a Split Fiction már március 6-án megjelenik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.