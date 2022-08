Sztori trailert kapott a Saints Row

Friss előzetessel bővült a Saints Row, aminek részeként a történet kapta a központi szerepet, mely igencsak fontos elemét képviseli az alkotásnak, noha sok újdonsággal nem szolgál majd az eredeti alkotás kedvelőinek.

Nyilván nem is bonyolítja túl a Saints Row a dolgokat, alapvetően egy piti bűnözőt állít majd a középpontba, aki elhatározza, hogy bármi áron - akár a legnagyobb őrültségek árán is - megalapítja saját bűnszervezetét, hogy az a város legnagyobb bandái közé kerülhessen.Már a videóból is látható, hogy ez igencsak látványos pillanatok és különleges háttér társaságában valósul majd meg,PC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on és Xbox Series X/S-en.

