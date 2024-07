Sztori trailerrel jelentkezett a Flintlock: The Siege of Dawn

Az A44 Games egy új sztori trailert adott ki a Flintlock: The Siege of Dawn című akció-RPG-hez a jövő heti megjelenés előtt, ebben hősünk, Nor és hatalmas, rókaszerű isteni társa, Enki indulnak útnak, hogy bosszút álljanak a fenyegető istenek ellen.

A kalandunk során közelharci- és lőfegyvereket is használhatunk majd a harc során, bár a hírek szerint a lőszer megtalálása nehéz lesz. Nor Vanek mellett ott lesz Enki, egy titokzatos, rókaszerű lény, akinek parancsba adható, hogy elterelje vagy elkábítsa az ellenség figyelmét, teleportáljon bennünket, vagy mágiával töltse meg a támadásainkat.Az Ashen fejlesztőnek új játéka nyitott világgal érkezik és három különböző régióra oszlik, valamint számtalan mellékküldetést tartalmaz majd. A Flintlock: The Siege of Dawn , az Xbox Game Passon keresztül is elérhető lesz már az első napon.

