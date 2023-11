Szörnyű értékelésekkel nyitott a Steamen a Call of Duty: Modern Warfare 3

Rengeteg kritikát kap a Call of Duty: Modern Warfare 3 kampánya, mindeközben a franchise új címe a Steamen nehezen éri el a Modern Warfare 2 játékosainak számát, de legalább a zombi mód jól teljesít.

A Modern Warfare 2 folytatása rendelkezik a multiplayerrel, a Warzone-nal és a sokat fejlődött zombimóddal, de offline nem valami nagy a választék az értékelések szerint. Kicsivel több mint 3 ezer Steam-értékelés érkezett eddig és az FPS "többnyire negatív" minősítést kapott és mindösszeAz új CoD Steam-játékosainak száma minden játékmódban, a 2022-es Call of Duty Modern Warfare 2-höz képest is csökkent, de még a kampányát is gyengébbnek értékelik, mint a széles körben kritizált Vanguardnak. A Modern Warfare 3 három napja indult el, tehát korai még bármit mondani, idővel még valami jó is kisülhet belőle.