Szóló módot kap az Arena Breakout: Infinite és változik a monetizáció is

Az Arena Breakout: Infinite korai hozzáférése már javában zajlik és a Steam kiadás is tervben van, a fejlesztő MoreFun Studiosnak pedig további nagyszabású tervei vannak az idei évre a lövöldéhez.

Az extrakciós FPS a csapatjátékra épül, de a MoreFun tisztában van azzal, hogy sokan szeretnék legalább egyedül is kipróbálni a zsákmányszerzést. A Dave nevű fejlesztő elmondta, aezt, valamint többféle kompetitív módot is elhoznak.A MoreFun meghallotta a baráti tűzzel kapcsolatos aggodalmakat is és csökkenteni fogja a csapattársaknak okozott kárt; de idén még a Northridge nevű új pályán is játszhatunk majd új sztori tartalmak és bossok mellett.Dave elismerte, hogy a lövölde jelenlegi monetizációs rendszere "töredezettnek" tűnik, ezért a vásárlások terén néhány nagy változás van készülőben. Ezek nem érintik azokat, akik már bevásároltak, sőt, még kompenzációt is terveznek, illetve a randomizált gacha-mechanikán kívül egy másik vásárlási módot is szeretnének bevezetni.

