Az Electronic Arts közbenjárásával egy átfogó trailer látta meg a napvilágot az Ascendant Studios falai között készülődő Immortals of Aveum című videojátékról, mely az első hivatalos leleplező kedvcsinálóként igencsak meggyőző lett.

Olyannyira, hogy a felvétel mindent bemutat nekünk a varázslós FPS-ről, melyben a sci-fi és a fantasy elemei nagyszerűen elegyednek, és bár van az egészenk egy kis Forspoken hangulata, azért reméljük, hogy ez az alkotás jobban sül majd el.Ha minden a tervek szerint alakul, akkor nem is kell túl sokat várnunk arra, hogy minderről megbizonyosodjunk, hiszen az Immortals of Aveum várhatóan július 20-án már meg is jelenik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.