Szó szerint brutális rekordot hozott a Gori: Cuddly Carnage demója PC-n

A Wired Productions és a Angry Demon Studio bejelentették, hogy a brutális Gori: Cuddly Carnage PC-s demójában a játékosok az év eleji megjelenés óta 5 millió 121 ezer 625 levágott unikornis végtagot gyűjtöttek össze.

Ennek az erőszakos teljesítménynek a megünneplésére a Fear Fest alatt egy vadonatúj trailert mutattak be, amely néhány kivégzést és a végső összecsapásokat mutatja be. A trailer felfedte a Gori és a F.R.A.N.K. számára elérhető Day One kozmetikai skineket is, amelyet azok kapnak meg, akik kívánságlistára teszik a címet.Az Unreal Engine 5-ben fejlesztett játék ultra erőszakos, harmadik személyű darálást ígér és egy futurisztikus neonvilágban játszódik. A Gori: Cuddly Carnage PC-re, Switch-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox Series X|S-re és Xbox One-ra érkezik, azonban

Nézd nagyban ezt a videót!