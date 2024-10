Szintet lépett az Outlast horrorjátékon alapuló mozifilm

A Lionsgate és a Red Barrels fejlesztőcsapatának köszönhetően valamikor a jövőben vászonra kerülhet Miles Upshur utazása a Mount Massive Asylumon keresztül, azaz érkezik az Outlast mozifilm, ami egyre szebben alakul.

Olyannyira, hogy a Bloody Disgusting értesülései szerint, aki ráadásul az a JT Petty lesz, aki egyébként a játékok írója is volt, munkáját pedig Roy Lee, egy igazi horrorveterán igazgatja, aki az IT mellett a Late Night With The Devil munkálatait is végezte.Hogy a film mennyire igazodik majd a klasszikus történethez, azt egyelőre nem tudjuk, de David Chateauneuf, a Red Barrels társalapítója is közreműködik a munkában, a cél pedig, hogy olyan pszichológiai horrorok nyomdokaiba lépjenek vele, mint a The Blair Witch Project vagy a REC.