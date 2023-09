Szinte ingyen van a Steamen a Marvel's Avengers, amelynek megszűnik a támogatása hamarosan

A Marvel's Avengerst a hónap végén eltávolítják a Steamről és más digitális áruházakból, ezért a fejlesztő Crystal Dynamics annyira lecsökkentette az árát, hogy szinte ingyenessé vált, hatalmas, 90 százalékos kedvezménnyel beszerezhető.

A csapat még januárban jelentette be, hogy bezárja a Marvel's Avengerst, ez az új tartalmak leállításával kezdődött március végén, a játék hivatalos támogatása pedig 2023. szeptember 30-án, szombaton szűnik meg. Megerősítették, hogy ezt követően már nem lesz megvásárolható a Steamen , aholEnnek ellenére játszható marad, mind a szóló, mind a többjátékos mód továbbra is elérhető lesz és bármikor újra le lehet majd tölteni, ha már megvan a Steamen. A limitált idejű események is folytatódnak, kéthetes váltásban futnak majd és a War for Wakanda bővítéssel együtt minden küldetés játszható lesz.