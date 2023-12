Szinkronos, rajongói mod hozza el a karácsonyt a Skyrimbe

Egy modder, JaySerpa által készített mellékküldetés célja, hogy megünnepelje mind a mi világunk, mind a Skyrim ünnepi időszakát és egy gyanús szakállas kereskedővel együtt kell dolgoznunk, hogy segítsünk az embereken.

Hogy a The Gift of Saturalia küldetések még jobbak legyenek, szinkronnal látták el a szereplőket. A Twitch-streamelők, LIZZ és Urgie kölcsönözték a hangjukat Dianenek, illetve Niklasnak, a többi karakter párbeszédét pedig a meglévő hangsorokból illesztették össze.és JaySerpa közölte, hogy a küldetés befejezése után további jelenetek és párbeszédek lesznek, amelyek megmutatják, hogy a jótetteink hogyan hatottak az egyes emberek életére. Akinek elnyerte a tetszését, az letöltheti a Nexus Mods oldaláról , alább pedig egy kis trailert is megnézhetünk.

