Szingapúrban terjeszkedik a Granblue Fantasy fejlesztőcsapata

Miután a Granblue Fantasy-sorozattal gyakorlatilag letarolták az egész piacot, a Cygames bejelentette, hogy elérkezett az ideje egy újabb terjeszkedésnek, így a tokiói székhelyű cég most Szingapúr felé veszi az irányt.

A Cygames először 2017-ben hozta létre tajvani és koreai stúdióit, majd 2023 áprilisában a Cygames America és a Cygames Europe is megszületett, hogy a világ minden táján biztosítva legyen a terjesztés, most pedig úgy döntöttek, hogyBár minket itt nyugaton ez nem sokban érint majd, hiszen a szingapúri részleg inkább az ázsiai régió terjesztésére és marketingjére koncentrál majd, de később előfordulhat, hogy a Masafumi Chiba által vezetett csapat fejlesztésbe is kezd, ami viszont már nekünk is nagyszerű hír lesz.