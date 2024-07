Szerverproblémák nehezíthetik a belépést a Call of Duty: Modern Warfare 3-ba

A Modern Warfare 3 nemrég került bele a Game Passbe, ami rengeteg felhasználót izgatottá tett, - főleg azokat, aki egyébként nem fizetettek volna külön a játékért, - de jó néhány előfizető nem is tud belépni.

Miután a Modern Warfare 3 bekerült az Xbox Game Passre, olyan ellenőrző oldalak, mint az UpdateCrazy , szerverproblémákról számoltak be a játékkal kapcsolatban. Ezt erősítik meg a közösségi médiában a felhasználók képernyőfotói, amelyek szerint az Xbox Game Pass-előfizetésük fizetve van, de van, aki magával a Game Pass-szel is problémába ütközött.Az Xbox és a Microsoft egyelőre nem kommentálta az esetet, de valószínűleg azelőtt kezelni kívánják a problémát, mielőtt egy nyilatkozatot tennének. Ugyanakkor, sőt, még panaszkodtak is, hogy a Game Passes debütálás óta milyen sok az újonc a csatatereken.