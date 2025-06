Szerdán saját eseményt tart és sok bejelentést hoz a Bandai Namco

A Bandai Namco sem maradt ki a sorból az idén, és egy saját esemény részeként bejelentések garmadájával szeretnének majd megcélozni minket július 2-án, azaz most szerdán a Bandai Namco Summer Showcase részeként.

Az esemény követhető lesz majd a Youtube-on is többek között, és több izgalmas bejelentés vár majd ránk, így, de tonnányi trailert is kapunk olyan címekről, mint a Code Vein II, a The Blood of Dawnwalker, a Death Note: Killer Within, az Everybody's Golf: Hot Shots, a Little Nightmares III, a PATAPON 1+2 REPLAY, a Shadow Labyrinth, a Super Robot Wars Y és a Tekken 8.Ezen felül exkluzív előzetes várható a Towa and the Guardians of the Sacred Tree-hez, valamint egy mélyreható játékmenet-betekintő a Digimon Story: Time Strangerbe, szóval érdemes lesz szerdán követni az eseményeket, a fontosabb bemutatókat mi is hozzuk majd.

