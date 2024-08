Szeptemberre kapott megjelenési dátumot a Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

A Capcom bejelentette, hogy terveik szerint szeptember 12-én már játszható lesz digitális formában a Marvel vs.

Capcom Fighting Collection: Arcade Classics című gyűjtemény, amelyben egy sor klasszikus verekedős játékot kaphatunk. A játék PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re is megérkezik ebben az időpontban, aki viszont inkább dobozos kiadásban vásárolná meg, annak sem kell csalódnia, a Capcom ugyanis, méghozzá egy exkluzív képregényt biztosítva az előrendelők számára.A gyűjteményes kiadás egyébiránt egy sor verekedős játékot tartalmaz majd a Capcom és a Marvel összefonódásából, így a következő címeket kaphatjuk meg vele egyetlen csomagban:X-Men: Children of the AtomMarvel Super HeroesMarvel vs. Capcom: Clash of Super HeroesMarvel vs. Capcom 2: New Age of HeroesMarvel Super Heroes vs. Street FighterX-Men vs. Street FighterThe Punisher