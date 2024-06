Szeptemberre kapott megjelenési dátumot a Lollipop Chainsaw RePOP

Megjelenési dátumot és kedvcsinálót is kapott minden idők legőrültebb zombimészárlós videojátékának újragondolt változata, így megtudtuk, hogy a Lollipop Chainsaw RePOP még idén ősszel beroboghat közénk.

A Dragami Games fejlesztői elmondták, hogy terveik szerintPC-n, PS5-ön, Xbox Series X/S-en és Nintendo Switch-en egyaránt, de az egyelőre még nem biztos, hogy a mi régiónkban ez a fizikális megjelenésre is igaz lesz-e, a digitális változatok esetében azonban kőbe lett vésve.Az eredetihez mérten komplett átdolgozáson átesett Lollipop Chainsaw RePOP ráadásul az első kedvcsinálóját is megkaparintotta, aminek köszönhetően végre megtekinthetjük a gyakorlatban is a láncfűrészes szöszke ámokfutását.

