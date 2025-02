Szeptemberig berobog a Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Adventure Through the Demon Realm Part 1 DLC

A Bandai Namco és a CyberConnect2 bejelentették, hogy nagy bővítésre készülnek a Dragon Ball Z: Kakarot kapcsán, így két letölthető tartalom is érkezik a játékhoz, amelyeket szépen elosztanak majd az elkövetkezendő időszakra.

A DAIMA: Adventure Through the Demon Realm című bővítmény egy vadonatúj történettel bővíti az alapokat, és két részre szabdalva csaphatunk majd le rá, így az első részre július és szeptember között számíthatunk, míg a másodikra 2026 január és március között.Ezen felül érkezik még egy bónusz bővítmény is ehhez a sorozathoz, ami egyelőre nem tudni még, hogy mikor jön, de extra tárgyakkal bővíti ki a Dragon Ball Z: Kakarot világát. A bővítmény csomagban már most előrendelhető a digitális boltokból, méghozzá 35 eurós árcédulával.