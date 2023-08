Szeptemberben kezdődhet a felhasználói tartalmak csereberéje a Park Beyondban

Szeptember 29-én egy hatalmas ingyenes frissítés érkezik a Park Beyond hoz, ez teljesítménybeli javításokat, átdolgozott látogatói áramlást, küldetések újratervezését, épületfejlesztést és még sok mást tartalmaz majd.

Ezen felül a mod.io által támogatott parkok és tervek megosztására szolgáló platform is elérhetővé válik, amely lehetővé teszi, hogyminden platformon, szerte a világon. Ha ez nem lenne elég, szeptember 29-én megjelenik a játék első témavilága is egy DLC-vel, a Beyond eXtreme.Ez a robbanékony Blaize karakterre összpontosít és új küldetésekkel, két látványossággal, fellépőkkel és több mint 250 díszletelemmel egészíti ki a játékot. A '90-es évek hangulata és az őrült hullámvasutak, a Beyond eXtreme minden olyan adrenalinfüggőnek szól, aki hajlandó a parkját az izgalomra vágyók paradicsomává varázsolni.

