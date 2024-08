Szeptemberben jön VR headsetekre a Metal: Hellsinger VR

Nem kizárt, hogy hatalmasat szakít majd vele a Funcom, de akárhogyan is legyen, a kiadó elmondása szerint szeptembertől indul majd VR headseteken a Metal: Hellsinger VR , mint az utóbbi évek egyik legjobb metalos videojátékának újragondolása.

Hogy egészen pontosak legyünk, a játék, majd október 3-án PlayStation VR 2-re és SteamVR-ra egyaránt beroboghat majd, sőt aki most előrendeli magának, az biztosan hozzáférhet majd a Dream of the Beast extra tartalomhoz. Metal: Hellsinger VR minden tekintetben megegyezik majd a korábbi hagyományos változattal, így olyan metalzenészek társaságában zúzhatunk majd benne nagyokat, mint Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium) és Alissa White-Gluz (Arch Enemy).