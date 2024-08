Szeptemberben jön PC-re a Final Fantasy XVI

Dacára annak, hogy a fejlesztőcsapat néhány munkatársa hallani sem akart a PC-s átiratról, kifejezetten gyorsan megérkezik számítógépre a Square Enix által gyártott Final Fantasy XVI , avagy a sorozat legutóbbi tagja.

A japánok ugyanis bejelentették, hogy máris elkészültek a portolással, így, méghozzá 50 dolláros árcédulával, de lesz egy Complete Edition is 70 dollárért, amiben az alapjáték mellé az Echoes of the Fallen és a The Rising Tide DLC-k is csatlakoznak majd.Ha már most kipróbálnánk a játékot, a demó elérhető mindkét digitális platformon, és bátran el lehet kezdenu, mert a mentési adatok átvihetők lesznek majd a telejs játékba. Hogy milyen lesz a Final Fantasy XVI PC-s változata? Íme:

