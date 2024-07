Szeptemberben jön a The Casting of Frank Stone, a Dead by Daylight egyjátékos mellékszála

Izgalmas projekt készülődik már egy ideje a Dead by Daylight fejlesztőinek háza táján, akik úgy döntöttek, hogy egyjátékos élményt varázsolnak a népszerű többjátékos franchise alapján, méghozzá The Casting of Frank Stone címmel.

Most ez a projekt kapott pontos megjelenési dátumot, így megtudtuk, hogy a tervek szerint, méghozzá standard és deluxe kiadásban is, de bármelyiket is választjuk, a Dead by Daylight-hoz kapcsolódó exkluzív tartalmak garantáltak lesznek.Hogy te sem nagyon tudod hová tenni az 1980-as évek nyarán játszódó The Casting of Frank Stone -t? Ebben az esetben biztosan örülsz majd a hozzá készült legfrissebb kedvcsinálónak, ami nagyszerűen összefoglalja, hogy mire is számíthatunk tőle.

