Szeptemberben jelenik meg Európában a Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles

Napra pontos megjelenési dátumot közölt a NIS America csapata a Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles kapcsán, így már biztosak lehetünk abban, hogy szeptemberben újabb nagyszerű japán szerepjáték juthat el a nyugati boltok polcaira.

A tervek szerint ugyanis Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles -re PC-n, PS5-ön és Nintendo Switch-en egyaránt, a csomag érdekessége pedig az lesz, hogy a Rhapsody II: Ballad of the Little Princess és a Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom című videojátékokat is tartalmazza majd.Az aktuális kedvcsinálón például éppen a Rhapsody II-t ismerhetjük meg egy kicsit alaposabban, de akinek megtetszik a koncepció és az összkép, az a harmadik résztől is pontosan ilyen élményeket szerezhet majd.

