Szeptemberben érkezik a Session: Skate Sim, elindult a deszkás játék előrendelése

A Crea-ture Studios és a Nacon közös gördeszkás játéka szeptemberben végre kilép az early access státuszból, érkezik a végleges verzió, emellett azt is megtudtuk, hogy milyen előrendelői ajándékok járnak a játék mellé.





A Skate Sim 2019 szeptembere óta érhető el korai hozzáférésben a Steamen, szeptemberben végre véget ér az early access státusz, érkezik a végleges verzió. A Session: Skate Sim a hardcore gördeszka rajongóknak fog szólni, 16 deszkás karakter közül tudunk majd választani, miközben ikonikus helyszíneken mutathatunk majd be elképesztő mutatványokat, amiket videóra kell majd vennünk a játék előrehaladtával.A játék a gördeszkás programok szimulátorosabb vonalát képviseli, külön fogjuk irányítani a karakterünk lábait a két analóg karral, emellett élethű fizika is került a programba. Karakterünket és a deszkát természetesen szabadon testreszabhatjuk, a játékbeli kihívások teljesítésével a virtuális boltba tudunk majd különféle sisakokat, pólókat, cipőket és deszkalapokat vásárolni.Ha már kozmetikai elemek,. A deszkás programra nem is kell már olyan sokat várni, szeptember 22-én elérhető lesz a játék Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 konzolokon és PC-n.

