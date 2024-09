Szeptember végére kapott megjelenési dátumot konzolokra a Five Nights at Freddy's: Into the Pit

A Mega Cat Studios bejelentette, hogy a korábban kizárólag PC-re megjelent Five Nights at Freddy's: Into the Pit címre keresztelt horrorjáték rövidesen végre konzolokra is beroboghat majd a rajongók legnagyobb örömére.

A tervek szerint így PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re, sőt még Nintendo Switch-re is befuthat az alkotás, méghozzá, a főszerepben egy rejtvényekkel gazdagon megpakolt, adrenalintól túlfűtött élménnyel, amelyben saját barátaink és családunk életét kell megmentenünk.A játékban évtizedeken átívelő titkok és különféle befejezések várnak ránk, miközben természetesen magabiztosan élvezhetjük majd a Five Nights at Freddy's univerzum sajátosságait egy alapvetően kissé retro stílusú kalandban.