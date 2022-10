Számos új hőst és rengeteg extrát fog tartalmazni a Marvel's Midnight Suns Szezonbérlete

A Marvel's Midnight Suns-nak a megjelenése még egy kicsit odébb van, viszont a szezonbérlet tartalmáról már most lehullt a lepel, személyesen a nagyszájú antihős, Deadpool karaktere jelentette be a megjelenés után érkező hősöket.

A Midnight Suns december 2-án érkezik, a játékban elérhető 13 karakter mellé pedig a megjelenést követően további szuperhősök csatlakoznak majd. A korábbi pletykák végül igaznak bizonyultak, a fárasztó humorral operáló fenegyerek, Deadpool is csatlakozik a brigádhoz, szószátyár barátunk természetesen a többi érkező hős nevét is felfedte.A Season Pass négy DLC csomagot tartalmaz,. Mindegyik hős saját küldetéssel érkezik a játékba, a Marvel's Midnight Suns Szezonbérlet pedig új bázisfejlesztést, küldetéseket és skineket is majd magával.A Szezonbérlet továbbá tartalmazza a Legendary Premium csomagot, ami Pengéhez, Vasemberhez, Pókemberhez és Amerika Kapitányhoz ad majd hozzá egy-egy ütős szuperhősös kinézetet. A Season Pass része a Legendary Editionnek, valamint önállóan is megvásárolható lesz majd a decemberi megjelenést követően.