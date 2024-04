Számos játékmóddal várnak majd a TopSpin 2K25 teniszpályái

Tegnap a 2K még több részletet osztott meg a TopSpin 2K25 játékmenetéről, bemutatva a különböző játékmódokat (MyCAREER, 2K Tour, World Tour, MyPLAYERS és a TopSpin Academy) és a személyre szabási lehetőségeket.

A TopSpin Academyben a hétszeres Grand Slam győztes John McEnroe segítségével ismerhetjük meg az alapokat, valamint haladó szinten is elleshetünk hasznos mozdulatokat. Kipróbálhatjuk magunkat bemutató mérkőzéseken offline egyesben, vagy párosban, de lokális multira is lesz lehetőség.A 2K Tourban választhatunk egy licenszelt, profi teniszezőt és kihívhatunk egy másik játékost, a. Ez utóbbiban arról is döntést hozhatunk, hogy melyik eseményeken kívánnak pályára lépni és melyiket hagyjuk ki, illetve figyelnünk kell a fáradtság és energia szintet is.A World Tourban a saját teniszezőnkkel mérettethetjük meg magunkat online meccseken, tornákon, a szerzett pontokkal feljebb léphetünk a világranglistán. A TopSpin 2K25 Deluxe Edition és a Grand Slam Edition április 23-án - három nappal a Standard és Cross-Gen Edition megjelenése előtt - jelenik meg

