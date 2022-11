Számos extra funkcióval érkezik a The Witcher 3: Wild Hunt next-gen változata

A CD Projekt RED tartotta a szavát, egy rövidke prezentációt mutattak nekünk Ríviai Geralt megszépített kalandjából, a The Witcher 3: Wild Hunt újgenerációs változatából, a feltuningolt látvány mellett a különféle extra funkciókról is szó esett a live stream során.

A csomag megjelenéséig, december 14-ig már nincs sok idő hátra, az este 6-ra beharangozott prezentációban rengeteg érdekességről lebentette fel a fátylat a csapat. Ami a leginkább szembetűnő, az a 4K felbontásban újraalkotott textúrák és modellek. Egyéb nyalánkságok is lesznek a PC-s verzióban,, továbbá számos testreszabási funkciót is kapunk majd.A kibővített fotómód mellett a játékmeneten is csiszoltak a fejlesztők, a kamerát pl. most már akár közelebb is hozhatjuk Geralthoz. Konzolokon választhatunk a 60 FPS-t biztosító performance mód és a részletesebb textúrákkal érkező quality mód között, emellett a Netflixes The Witcher sorozathoz kapcsolódó új páncélszettekbe is öltöztethetjük majd kedvenc vajákunkat.A PS5 tulajok végre kihasználhatják majd a DualSense kontroller képességeit, továbbá felhő alapú mentést is kapunk. A játékkal rendelkezők számára ingyenes csomagra már nem is kell sokat várni, december 14-én üget majd be a The Witcher 3: Wild Hunt újgenerációs változata az összes DLC-t tartalmazó Complete Edition mellé PC-re, Xbox Series S|X és PS5 konzolokra.

