Számos Blizzard játék nem lesz többé elérhető jövő évtől Kínában

Nem sikerült megállapodnia a Activision Blizzardnak és a kínai NetEase cégnek a Blizzard játékainak további licenceléséről, a jövő évtől számos Blizzardos cím forgalmazása és támogatása is megszűnik véglegesen majd Kelet-Ázsia legnagyobb országában.

Az Activision Blizzardnak és a kínai NetEase kapcsolata egészen 2008-ig nyúlik vissza, úgy tűnik, hogy nézeteltérések támadtak a két cég között. A Blizzard Entertainment ugyanis nemrégiben bejelentette, hogy. 2023. január 23-tól emiatt a döntés miatt az alábbi Blizzardos játékok forgalmazása szűnik majd meg Kínában:World of WarcraftHearthstoneOverwatchWarcraft III: ReforgedStarCraftDiablo IIIHeroes of the StormAz idei megjelenések közül a World of Warcraft: Dragonflight friss tartalmai, a Hearthstone új March of the Lich King kiegészítője, valamint az Overwatch 2 második szezonja még egészen biztosan megjelennek az ázsiai országban, viszont a a Diablo IV megjelenését már érinteni fogja a döntés. A Diablo Immortal viszont egészen biztos, hogy megmenekül, mivel arra egy teljesen különálló megállapodás vonatkozik.

Nézd nagyban ezt a videót!