Szabadon közlekedhetünk majd a városban a Life by You életszimulátorban

A Paradox Interactive és a Tectonic Studio egy új játékmenet előzetest osztott meg a Life by You című, hamarosan megjelenő szimulációs játékukról, ezen belül egy érdekes funkciót mutatnak be.

A videóban, amelyet a stúdió vezérigazgatója, Rod Humble, - akit a The Sims franchise-on és a Second Life-on végzett munkáiról ismerhetünk, - mutat be, az látható, hogy az Indirekt irányítással a tárgyakra kattintva interakcióba léphetünk, a helyszínekre pedigmegszokott.A Direct Controlt aktiválva billentyűzettel, vagy kontrollerrel manőverezhetjük karakterünket, az akció- vagy egérgombbal pedig interakcióba léphetünk bármivel, amit a karakter éppen néz. Ráadásul ha elég közel vagyunk a parkoló autónkhoz, akkor beszállhatunk és közvetlenül vezethetjük a városban, ami mindenképpen egy ügyes funkció. A szimulátor szeptember 12-én érkezik korai hozzáféréssel a Steamre és az Epic Games Storeba.

