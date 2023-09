Switchre tart a Red Dead Redemption 2?

Red Dead Redemption 2 Switchre is érkezhet, egy nemrég napvilágot látott, brazil korhatár besorolásért felelős hivatali honlap szerint, a frissítést Felipe "Necro", a brazil Universo Nintendo újságírója vette észre.

Ha az értesülés beigazolódik, a Switch-tulajdonosoknak lehetőségük lehet a sorozat első és második címével is játszani. Felipe szerint a brazil minősítő testület honlapján a már meglévők (PS4, Xbox One és PC) között, ami egy még be nem jelentett, közelgő megjelenésre utalhat.Bár ez nem feltétlenül jelent megerősítést, hogy a játék megjelenik a Nintendo eszközére és azt sem tudni, hogy a Red Dead Redemption 2 mennyire tudna futni a Switchen. Elég ha arra gondolunk, hogy a Mortal Kombat 1 nemrég megjelent Switch portja gyenge grafikával és számos vizuális hibával jelent meg és a Rockstar valószínűleg szeretné elkerülni a hasonló helyzetet.