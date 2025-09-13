Switch 2-re és Xbox Series X|S-re tart a Final Fantasy VII Remake

2025. szeptember 13.
A tegnap Nintendo Directen a Square Enix nyilvánosságra hozta a Final Fantasy VII Remake PS-en és PC-n kívüli megjelenési dátumát, ugyanis a kalandjáték több mint öt évvel az eredeti PS4-es debütálás után megérkezik Xbox Series X|S-re és Switch 2-re.
 

A legutóbbi hírek szerint a Final Fantasy VII Remake eredetileg 2025 telére volt tervezve, de most ezt kissé eltolták és inkább jövőre tették át, január 22-re. A remake elérhető az Xbox Play Anywhere szolgáltatással is, így egy vásárlással Xboxon és PC-n is játszható lesz.

A Square Enix portja közel hat évvel a PlayStation 4-en való 2020-as eredeti megjelenése és alig öt évvel az Intergrade frissítés PlayStation 5-re való megjelenése után jön újabb platformokra. Ráadásul nemcsak a Final Fantasy VII Remake Intergrade jelenik meg Xbox Series X|S-en és Switch 2-n, hanem az egész remake-trilógia multiplatform lesz.

Vagyis az Xbox és a Switch 2 játékosok várhatóan megkapják a Final Fantasy VII Rebirthöt, valamint a jelenleg még cím nélküli harmadik játékot.

Nézd nagyban ezt a videót!



