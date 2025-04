SuperNiche név alatt új stúdiót alapított Sohei Niikawa, a NIS korábbi elnöke

Gyorsan megtalálta a helyét a világban Sohei Niikawa, aki a Nippon Ichi Software korábbi elnökeként bejelentette, hogy létrehozta új stúdióját, amely SuperNiche név alatt a Creators First irányítási politikára épül.

A csapat célja, hogy, mégpedig olyan alapelvek mentén, mint a fejlesztési környezet javítása, vagy hogy az alkotók szabadon kifejezhessék egyéniségüket és szenvedélyüket, bár egyelőre csak egyetlen alkotóról beszélhetünk, hiszen Niikawa nem kötötte az orrunkra, hogy kiket válogatott be maga mellé.Ennek ellenére úgy tudni, hogy már most több projekten is dolgozik a háttérben, az egyik első alkotása pedig az Etrange Overlord alapján készül, amely Roman Kitayama regényíró munkája. Izgatottan várjuk az első részleteket!