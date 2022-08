Súlyos problémák vannak a Resident Evil nextgen patchek körül

Nemrég indult el az újkori Resident Evil játékok next-gen frissítése, ami végre valahára 4K/60 fps-t, 3D-s hangot, és Ray Tracing támogatást hozott magával, az örömünk azonban nem lehet felhőtlen, sajnos súlyos gondok vannak a frissítéssel.

Mint kiderült, mind a három játék esetében a frissítés megemelte a rendszerigényt, elsőre ugyan nem kimondottan nagy változások vannak, azonban sokak számára játszhatatlan lett így a játék, ennek hangot is adtak, és aAzonban ez még nem elég, ugyanis a Resident Evil 7 tagja a Playstation Plus Collection csomagnak, amivel jó pár Playstation címmel játszhatunk némi pénzmag fejében. Akinek az innen beszerzett változat van meg a Capcom játékából, annak a next-gen frissítés egyáltalán nem elérhető, kizárólag csak azoknak, akik a programot megvásárolták digitálisan, vagy fizikai formában. Nem ez az első ilyen eset Playstation fronton, anno a Final Fantasy VII Remake körül is hasonló gondok voltak.