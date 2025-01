Steam Deckre tart a natív GeForce NOW alkalmazás

Az NVIDIA elindítja a natív GeForce NOW alkalmazást a Steam Decken, valamint böngészős verziókat a főbb VR headseteken, köztük az Apple Vision Pro-n és a Meta Quest 3-on és 3S-en - közölte a vállalat a CES 2025-ön.

A Steam Deck már korlátozott béta-támogatással rendelkezett a GeForce NOW számára, a natív verziónak már javítania kell a teljesítményt és akár 4K 60p felbontás elérhető HDR-rel, ha egy TV-hez csatlakoztatjuk.Az NVIDIA nem közölt pontos megjelenési dátumot a "még idén" kifejezésen kívül, de ez elég nagy dolog, ugyanis, köztük két AAA-játék (Avowed, DOOM: The Dark Ages), amelyek 2025-ben érkeznek.A GeForce NOW a VR-headsetekre is jön, csak meg kell nyitnunk a böngészőt és meglátogatni a play.geforcenow.com oldalt, amikor a 2.0.70-es verziójú alkalmazásfrissítés még ebben a hónapban megérkezik.

