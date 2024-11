A Microsoft bejelentette, hogy milyen videojátékokkal bővül november végén a Game Pass szolgáltatás, így megtudtuk, hogy jó pár nagyszerű újdonság közül válogathatnak majd maguknak a rajongók.

A friss címek között máris elérhető például PC-re és Xbox Series X/S-re a Microsoft Flight Simulator 2024, de még, a Little Kitty, Big City és a PlateUp! is.Ezt a sort bővíti majd november 26-án PC-n és konzolokon is a Nine Sols, valamint november 27-én a nagyszerű Aliens: Dark Descent, ami szintén minden platformon elérhető lesz, amihez a Game Pass hozzákapcsolható.