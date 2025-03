Sorsfordító trailert kapott a Bleach: Rebirth of Souls

A Bandai Namco és a Tamsoft egy újabb kedvcsinálóval jelentkezett a Bleach: Rebirth of Souls kapcsán, de egy újabb karakter bemutatója helyett most végre egy vérbeli előzetest kaptunk a játékhoz kapcsolódóan.

A felvétel néhány igazán látványos pillanat mellett azt az üzenetet közvetíti, hogy választott karakterünk oldalán, még ha ez gyakran rengeteg harcot is eredményez majd, de éppen ezért, az izgalmas ütközetek miatt lesz olyan könnyen megkedvelhető a játék. Bleach: Rebirth of Souls megjelenése már itt van a kanyarban, március 21-én számíthatunk ugyanis érkezésére PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is, a legfrissebb kedvcsináló viszont máris pörgethető.

