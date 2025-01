Sorozatadaptációt kap a Beyond: Two Souls

A The Last Of Us és a Fallout után egy másik népszerű játék, a Beyond: Two Souls is tévésorozat-adaptációt kap, ugyanis az Elliot Page által vezetett Pageboy Productions megszerezte a jogokat a Quantic Dreamtől az elkészítéséhez.

A 2013-ban megjelent játékban éppen Page, illetve Willem Dafoe adta a szereplők hangját, illetve arcát és egy természetfeletti képességekkel rendelkező fiatal nőt követ, aki kormányzati összeesküvések és túlvilági erők hálójába keveredik. Hősünknek, Jodie Holmesnak a katonai nyomulás és a túlvilági fenyegetések között kell eligazodnia, miközben rájön a képességei igazi természetére.A jelenlegvárhatóan a játék nem lineáris narratíváját fogja felfedezni, követve Jodie útját. Matt Jordan Smith, a Pageboy fejlesztési és gyártási vezetője azt emelte ki, ez az adaptáció tiszteleg a játék öröksége előtt, miközben új perspektívákat kínál majd.