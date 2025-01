Sokkal többet kell várni a The Elder Scrolls VI-ra, mint azt a rajongók gondolták

Bár enyhén szólva is nonszensz egy még megjelenés előtt álló játékra azt mondani, hogy "túl régi", de a Redditen egy beszélgetésfolyam felhívta rá a figyelmünket, hogy a The Elder Scrolls VI esetében megállja a helyét.

Egy RoboPup nevű Reddit-felhasználó világított rá ugyanis, hogy a Bethesda már 2018-ban bejelentette a The Elder Scrolls-sorozat következő részét, ami hét évvel ezelőtt történt, és azóta egy morzsányi hivatalos információt vagy látnivalót sem kaptunk róla, ami finoman szólva is abszurdnak tekinthető.Egy további érdekesség - szintén az említett forrásból -, hogy amikor a The Elder Scrolls VI bemutatkozott, a Skyrim éppen 2403 napos volt, és. Talán idén végre feloldják a hírzárlatot?