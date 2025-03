Sokkal később várható a The Witcher 4 megjelenési dátuma, mint azt sokan gondolták

Bár a CD Projekt RED egyelőre még nem beszélt hivatalosan a The Witcher 4 megjelenési dátumáról, azonban a rajongók többsége abban reménykedett, hogy 2026-ban azért csak elkészül majd a Ciri kalandjaira fókuszáló epizód.

A hír a csapat legújabb üzleti jelentéséből származik, amiből megtudtuk, hogy a The Witcher 4 mellett több projekt is készülődik párhuzamosan, így, de ez is csak egy halovány terv része, azaz még bőven módosulhat.Arra pedig mérget vehetünk, hogy nem pozitív irányban, és Piotr Nielubowicz, a CD Projekt RED egyik első embere szerint egyelőre nem is akarják közölni a játék pontos premierdátumát, mert még ők sem igazán tudják megítélni, hogy mire fejeződhet be a munka.