Sokkal egyszerűbbé vált a Cyberpunk 2077 moddolhatósága

Óriási lépést tett a CD Projekt RED csapata a Cyberpunk 2077 moddolhatósága kapcsán, lévén elérhetővé tettek a játékhoz egy speciális eszközt, mely REDmod név alatt a játék hivatalos honlapjáról és a Steamről is letölthető.

A kérdéses segédprogram azért nagyon előnyös, mert általa nemcsak a már elkészült modokat tudjuk rendszerezni és kezelni, hanem az újabbakat is könnyebben beépíthetjük a játékba, sőt mi több, az eszköztárJó hír továbbá, hogy a kérdéses eszközt folyamatosan frissítik majd a jövőben, ezáltal nemcsak az esetleges hibákat javítják majd ki benne, hanem vélhetően extra lehetőségek is elérhetővé válnak, noha már most hozzá tudunk nyúlni a segítségével gyakorlatilag mindenhez a játék kapcsán.