Sokan rákaptak PC-n az Amazon MMORPG-jére, a Throne and Libertyre

Az adatok szerint a Throne and Liberty nek sikerült jó sok játékost összehoznia PC-n, ráadásul úgy, hogy még a globális megjelenés előtt vagyunk, ugyanis még csak az amerikai, európai és japán felhasználók férnek hozzá.

Az NCSoft által fejlesztett Throne and Liberty egy ingyenesen játszható MMORPG, amelyet Unreal Engine 4 hajt és tavaly decemberben indult Dél-Koreában, majd júliusban több más országban is elérhetővé vált. Aaz Amazon Games kiadásában nextgen konzolokon és PC, de a Steamen már most felkapott.A SteamDB analitikája szerint a korai hozzáférés alatt 56.910 egyidejű játékos volt a 24 órás csúcs és bár ingyenes lesz, akik megvásárolták a játék bármelyik korai hozzáférési csomagját, szeptember 26-tól már elkezdhettek játszani.Az NCSoft a Guild Wars és Lineage játékokról lehet ismert és a Throne and Liberty t eredetileg az első Lineage folytatásának képzelték el, de a hírek szerint a csalódást keltő zárt béta után átalakították.