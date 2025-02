Soha nem látott hibákkal együtt jött a The Sims & The Sims 2 Legacy Collections

Múlt hét pénteken az EA újra kiadta a The Sims és a The Sims 2 új Legacy Collection változatát, amely tartalmazza az összes korábbi DLC-t (kivéve a The Sims 2-hez kiadott IKEA csomagot), most pedig a bejelentett hibákkal foglalkozhat.

A hétvégén a játékosok számos problémáról számoltak be a játékkal kapcsolatban, a játékmenetbeli hibáktól kezdve a grafikán át egészen addig, hogy a játék egyszerűen nem töltődött be. A hivatalos Sims fórumok tele vannak bejegyzésekkel, a felhasználók tapasztalataAz EA kiadott egy közleményt, amelyben elismeri a problémákat és közölték, hogy keresik a megoldásokat. Elmondásuk szerint azzal segíthetjük az elemzésüket, ha a hibajelentéseinkhez csatolunk képernyőképeket, videókat, dxdiageket és az első játék esetében a vulkaninfo.exe fájlokat.