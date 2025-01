Sniper Elite és Far Cry-játékkal is bővül a napokban a Game Pass

A Microsoft bejelentette, hogy január végén, sőt február elején sem kell majd unatkozniuk a Game Pass előfizetőinek, hiszen több nagyszerű videojátékot is feltesznek a kínálatba, noha ezúttal nem a legnagyobbak közül.

Mint kiderült, január 22-én, azaz még ma felkerülhet a kínálatba - többségében konzolokra - a Flock, a Gigantic: Rampage Edition, a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, a Magical Delicacy, a Tchia, a The Case of the Golden Idol és a Starbound, majd január 28-án az Eternal Strands és azbővítik még a sort.Ezen felül január 29-én jön a Shady Part of Me, PC-re és konzolokra is berobog január 30-án a, másnap a Citizen Sleeper 2: Starward Vector, február 4-én pedig abővül a sor.