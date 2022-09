Shuhei Yoshida szerint inkább régebbi játékokat kellene tenniük a PS Plus-ba

Érdekes elképzeléseket vázolt fel a PS Plus-hoz kapcsolódó tervek kapcsán Shuhei Yoshida, aki nemcsak a játékiparban, hanem a Sony kötelékénél is nagy veterán, véleménye szerint pedig a szolgáltatást régebbi játékokkal kellene megtölteniük.

Yoshida a GI Live: London konferencia részeként beszélt arról, hogy, ahol egyszer a mozikban vetítik le az adott művet, majd később az előfizetős-, később a nyitott televíziós csatornákhoz kerülnek, tehát folyamatosan jutnak el a szélesebb közönség felé.Szerinte valami hasonló rendszer kellene a videojátékok világában is, mert a PS Plus-ra rögtön felpakolt új játékok egyrészt nem is kapnak akkora figyelmet, másrészt pedig komoly bevételkiesést is jelentenek a kiadó számára.