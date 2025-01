Lassan a végéhez közelítünk a Bleach: Rebirth of Souls karaktereinek bemutatójához, de a Bandai Namco és a Tamsoft addig is teljes gázzel prezentálja nekünk azokat a harcosokat, akik biztosan benne lesznek a játékbnan.

Legfrissebb kedvcsinálójuk részeként így Shuhei Hisagi került bemutatásra, aki kegyetlen harcosként minden Zan Ken So Ki technikában jeleskedik, és ellenfeleiből meríti erejét, így nem lesz éppenb hétköznapi élmény az oldalán küzdeni.Ha ismerkednél vele, az alábbi videón mindent megtudhatsz Shuhei Hisagiról, ha pedig már a játékra fájna a fogad, a Bleach: Rebirth of Souls március 21-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is.

