Shovel Knight kapta a főszerepet a legújabb Yooka-Replaylee kedvcsinálón

A Playtonic egy friss kedvcsinálóval örvendeztette meg a Yooka-Replaylee rajongókat, amelyben az egyik vendégszereplő, név szerint Shovel Knight, a lapátos lovag kapta a központi szerepet - a Yacht Club Games hozzájárulásával.

Azon túl, hogy a kérdéses karakter helyet kap majd a játékban, méghozzá egy egyedi küllem társaságában, mindemellett, így a lapátforgató felett már csak ezért is érdemes lesz átvenni az irányítást Yooka és Laylee mellett. Yooka-Replaylee megjelenési dátuma egyelőre még bejelentésre vár, azt viszont már most tudjuk, hogy a játék PC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch 2-re egyaránt bemutatkozhat majd. Most azonban lássuk az aktuális kedvcsinálót:

Nézd nagyban ezt a videót!