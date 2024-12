A Bandai Namco bejelentette, hogy a Tamsoft fejlesztői egy igazi nagy öreggel bővítik majd a Bleach: Rebirth of Souls kínálatát, így Shigekuni Genryusai Yamamoto is szerepet kaphat benne, akinek a külleme senkit se tévesszen meg.

, és ezt Yamamoto főkapitány az alábbi videó részeként alaposan be is mutatja nekünk, hiszen lángoló kardjával, kimért, de mégis fürge mozdulataival ugyanis komoly fejtörést tud okozni ellenfelének.Aki nem hiszi, bátran járjon utána, hiszen az alábbi videó éppen róla szóla, miközben a Bleach: Rebirth of Souls megjelenését továbbra is 2025. március 21-én várjuk majd PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.

